Зрители оценили комедию «Грабитель с крыши» с Ченнингом Татумом ниже «Голого пистолета»

9 октября состоялась премьера фильма «Грабитель с крыши» — новой комедии с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст. Спустя два дня компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку В+. Фильм понравился зрителям меньше, чем другая популярная комедия 2025 года «Голый пистолет» — он получил рейтинг А. Кроме того, картину оценили ниже «Чумовой пятницы 2» (А).

Фото: CinemaScore

Сюжет «Грабителя с крыши» основан на истории реального вора Джека Манчестера, который проникает в здания через крыши. Его жизнь меняется, когда он скрывается от полиции и знакомится с матерью-одиночкой, в которую влюбляется.