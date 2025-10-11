TenZ и Demon1 раскритиковали сцену Valorant Champions 2025

Игрок Dragon Ranger Gaming Максимилиан Demon1 Мазанов и стример Тайсон TenZ Нго публично раскритиковали техническое оснащение сцены Valorant Champions 2025, назвав условия игры позорными для турнира такого уровня.

Игрок DRG поделился своими впечатлениями во время личного стрима:

Сцена была ужасной. Худшая сцена, которую когда-либо видел. Мониторы — худшие из всех, что использовал. Лучше играть на 60 Гц. Были артефакты изображения, разрывы экрана, задержки. Мы фактически играли в подвале.

Demon1 отметил, что проблемы с оборудованием ощущались на протяжении всего турнира и мешали командам адаптироваться под сцену.

В свою очередь, бывший игрок Sentinels TenZ, присутствовавший на ивенте как приглашённый гость, поддержал критику коллеги. В разговоре с руководителем киберспорта Riot, Лео Фариа, он не удержался от сарказма:

Сказал ему, что начать можно с новых чёртовых мониторов и регулируемых столов.

VALORANT Champions 2025 проходил с 12 сентября по 5 октября и завершился победой NRG, которая забрала главный трофей и $ 1 млн призовых.