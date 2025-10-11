Скидки
Сериал Чудо, Премьер, Premier (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода комедийного сериала «Чудо»
Комментарии

15 октября стартует комедийный сериал «Чудо». Шоу расскажет историю лейтенанта полиции Дениса Орлова, который внедряется в группу анонимных алкоголиков — её курирует криминальный авторитет, который в 90-е выкрал из музея кубок русского царя Василия Шуйского из музея. Денису понадобится найти экспонат и вернуть его в музей.

Всего в первый сезон войдёт 12 серий — они будут выходить каждую среду в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финального эпизода состоится 31 декабря.

Расписание выхода сериала «Чудо»:

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 октября
2-я серия22 октября
3-я серия29 октября
4-я серия5 ноября
5-я серия12 ноября
6-я серия19 ноября
7-я серия26 ноября
8-я серия3 декабря
9-я серия10 декабря
10-я серия17 декабря
11-я серия24 декабря
12-я серия31 декабря
О другом российском сериале:
Русская рулетка с Данилой Козловским. Почему стоит посмотреть сериал «Бар «Один звонок»
Русская рулетка с Данилой Козловским. Почему стоит посмотреть сериал «Бар «Один звонок»
