Расписание выхода комедийного сериала «Чудо»
15 октября стартует комедийный сериал «Чудо». Шоу расскажет историю лейтенанта полиции Дениса Орлова, который внедряется в группу анонимных алкоголиков — её курирует криминальный авторитет, который в 90-е выкрал из музея кубок русского царя Василия Шуйского из музея. Денису понадобится найти экспонат и вернуть его в музей.
Всего в первый сезон войдёт 12 серий — они будут выходить каждую среду в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финального эпизода состоится 31 декабря.
Расписание выхода сериала «Чудо»:
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 октября
|2-я серия
|22 октября
|3-я серия
|29 октября
|4-я серия
|5 ноября
|5-я серия
|12 ноября
|6-я серия
|19 ноября
|7-я серия
|26 ноября
|8-я серия
|3 декабря
|9-я серия
|10 декабря
|10-я серия
|17 декабря
|11-я серия
|24 декабря
|12-я серия
|31 декабря
