Расписание выхода комедийного сериала «Чудо»

15 октября стартует комедийный сериал «Чудо». Шоу расскажет историю лейтенанта полиции Дениса Орлова, который внедряется в группу анонимных алкоголиков — её курирует криминальный авторитет, который в 90-е выкрал из музея кубок русского царя Василия Шуйского из музея. Денису понадобится найти экспонат и вернуть его в музей.

Всего в первый сезон войдёт 12 серий — они будут выходить каждую среду в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финального эпизода состоится 31 декабря.

Расписание выхода сериала «Чудо»: