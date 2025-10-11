FL4MUS заменил s1mple в составе BC.Game на The Proving Grounds 5 по CS 2

Команда BC.Game проведёт матч первого раунда The Proving Grounds 5 против Eternal Fire без Александра s1mple Костылева. Игрок пропустит встречу по неизвестной причине.
Его место временно займёт Тимур FL4MUS Марьев. Помимо этого, команда выступит без pr1metapz, которого ранее перевели в запас — его заменит тренер Лука emi Вукович.
Сам Марьев уже прокомментировал ситуацию:
Давно меня не было в уличных гонках.
BC.Game сыграет серию в формате bo3, карты — Overpass, Dust2 и Inferno. Победитель выйдет в четвертьфинал турнира, проигравший покинет соревнование.
Состав BC.Game на момент первого раунда The Proving Grounds 5:
- Андреас aNdu Маасинг;
- Неманья nexa Исакович;
- Александр CacaNito Кьюлукоски;
- Тимур FL4MUS Марьев;
- Лука emi Вукович.
The Proving Grounds 5 проходит с 1 по 13 октября в онлайне. В турнире участвуют 24 команды, призовой фонд составляет € 75 тысяч.