FL4MUS заменил s1mple в составе BC.Game на The Proving Grounds 5 по CS 2

FL4MUS заменил s1mple в составе BC.Game на The Proving Grounds 5 по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Команда BC.Game проведёт матч первого раунда The Proving Grounds 5 против Eternal Fire без Александра s1mple Костылева. Игрок пропустит встречу по неизвестной причине.

Его место временно займёт Тимур FL4MUS Марьев. Помимо этого, команда выступит без pr1metapz, которого ранее перевели в запас — его заменит тренер Лука emi Вукович.

Сам Марьев уже прокомментировал ситуацию:

Давно меня не было в уличных гонках.

BC.Game сыграет серию в формате bo3, карты — Overpass, Dust2 и Inferno. Победитель выйдет в четвертьфинал турнира, проигравший покинет соревнование.

Состав BC.Game на момент первого раунда The Proving Grounds 5:

  • Андреас aNdu Маасинг;
  • Неманья nexa Исакович;
  • Александр CacaNito Кьюлукоски;
  • Тимур FL4MUS Марьев;
  • Лука emi Вукович.

The Proving Grounds 5 проходит с 1 по 13 октября в онлайне. В турнире участвуют 24 команды, призовой фонд составляет € 75 тысяч.

