Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 12
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Жуткий постер хоррора «Пять ночей с Фредди 2» — выход 5 декабря

Жуткий постер хоррора «Пять ночей с Фредди 2» — выход 5 декабря
Комментарии

Студия Blumhouse представила жуткий постер фильма «Пять ночей с Фредди 2». Премьера продолжения популярного хоррора состоится 5 декабря.

Фото: Blumhouse

Вторая часть продолжит события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты развернётся спустя год после финала первой части.

Главные роли вновь сыграли Джош Хатчерсон («Голодные игры»), Элизабет Лэил («Однажды в сказке») и Пайпер Рубио («Ради всего человечества»). Ранее стало известно, что одного из аниматроников озвучит звезда серии фильмов «Трансформеры» Меган Фокс. Режиссёром сиквела выступит постановщик оригинала Эмма Тамми.

О роли Меган Фокс в новом хорроре:
Меган Фокс сыграет аниматроника в хорроре «Пять ночей с Фредди 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android