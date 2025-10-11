Скидки
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 12
Evelone192 проведёт 2x2 турнир по CS 2 — там сыграют kyousuke, m0NESY, norb3r7 и другие

Аудио-версия:
Комментарии

Стример Вадим Evelone192 Козаков анонсировал Evelone Duo Cup — офлайн-турнир 2х2 по Counter-Strike 2 с участием профессиональных игроков и популярных стримеров.

Соревнование пройдёт 15-16 октября в Сербии, призовой фонд составит 10 млн рублей. Формат и расписание турнира пока не раскрыты.

В ивенте примут участие восемь дуо-команд:

  • Борис magixx Воробьев и Вадим Karavay Караваев;
  • Максим kyousuke Лукин и Сергей des0ut Григорян;
  • Артём ct0m Максимов и Иван StRoGo Шурпатов;
  • Давид norb3r7 Даниэлян и Роман Mokrivskiy Мокривский;
  • Илья m0NESY Осипов и Вячеслав buster Леонтьев;
  • Денис deko Жуков и Алексей Dangerlyoha Шпак;
  • Олег baz Кулинич и Александра Kyossa Тихонская;
  • Иван zweih Гогин и Дмитрий Skiilz0r Васильев.

Козаков поблагодарил всех игроков за то, что согласились принять участие:

Спасибо всем ребятам, кто смог и согласился приехать. Безумно рад, что смог сделать 2х2 турнир с ланом — моя маленькая мечта. Надеюсь, все получат классные эмоции и круто проведут время.

Ранее Козаков заявил, что на проведение турнира потрачено более 30 млн рублей. Напомним, в начале 2025 года Evelone192 организовал Evelone Duo Cup в онлайн-формате, где победила команда donk и m0NESY.

На Budapest Major по CS 2 сыграют лишь 12 россиян — худший показатель с 2023 года
