Evelone192 проведёт 2x2 турнир по CS 2 — там сыграют kyousuke, m0NESY, norb3r7 и другие

Стример Вадим Evelone192 Козаков анонсировал Evelone Duo Cup — офлайн-турнир 2х2 по Counter-Strike 2 с участием профессиональных игроков и популярных стримеров.

Соревнование пройдёт 15-16 октября в Сербии, призовой фонд составит 10 млн рублей. Формат и расписание турнира пока не раскрыты.

В ивенте примут участие восемь дуо-команд:

Борис magixx Воробьев и Вадим Karavay Караваев;

Максим kyousuke Лукин и Сергей des0ut Григорян;

Артём ct0m Максимов и Иван StRoGo Шурпатов;

Давид norb3r7 Даниэлян и Роман Mokrivskiy Мокривский;

Илья m0NESY Осипов и Вячеслав buster Леонтьев;

Денис deko Жуков и Алексей Dangerlyoha Шпак;

Олег baz Кулинич и Александра Kyossa Тихонская;

Иван zweih Гогин и Дмитрий Skiilz0r Васильев.

Козаков поблагодарил всех игроков за то, что согласились принять участие:

Спасибо всем ребятам, кто смог и согласился приехать. Безумно рад, что смог сделать 2х2 турнир с ланом — моя маленькая мечта. Надеюсь, все получат классные эмоции и круто проведут время.

Ранее Козаков заявил, что на проведение турнира потрачено более 30 млн рублей. Напомним, в начале 2025 года Evelone192 организовал Evelone Duo Cup в онлайн-формате, где победила команда donk и m0NESY.