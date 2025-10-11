Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 12
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Трон: Арес» с Джаредом Лето запустился даже хуже «Морбиуса»

«Трон: Арес» с Джаредом Лето запустился даже хуже «Морбиуса»
Аудио-версия:
Комментарии

10 октября состоялась премьера фильма «Трон: Арес» — продолжение научно-фантастической серии с Джаредом Лето в главной роли. По итогам первого дня, сборы ленты достигли $ 14,3 млн.

Таким образом, картина за первый день собрала меньше предыдущего фильма серии «Трон: Наследие», который за тот же период заработал $ 17,5 млн. Кроме того, лента стартовала хуже другого провальной картины с Джаредом Лето в главной роли — «Морбиуса» ($ 17,3 млн за сутки). Учитывая, что бюджет «Трона: Арес» составил около $ 180 млн, ей предстоит показать более уверенные результаты, чтобы не стать провальной.

«Трон: Арес» рассказывает, как цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров.

Как новый «Трон» оценили зрители:
Зрители оценили фильм «Трон: Арес» на уровне прошлой части
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android