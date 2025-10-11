«Трон: Арес» с Джаредом Лето запустился даже хуже «Морбиуса»

10 октября состоялась премьера фильма «Трон: Арес» — продолжение научно-фантастической серии с Джаредом Лето в главной роли. По итогам первого дня, сборы ленты достигли $ 14,3 млн.

Таким образом, картина за первый день собрала меньше предыдущего фильма серии «Трон: Наследие», который за тот же период заработал $ 17,5 млн. Кроме того, лента стартовала хуже другого провальной картины с Джаредом Лето в главной роли — «Морбиуса» ($ 17,3 млн за сутки). Учитывая, что бюджет «Трона: Арес» составил около $ 180 млн, ей предстоит показать более уверенные результаты, чтобы не стать провальной.

«Трон: Арес» рассказывает, как цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров.