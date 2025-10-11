Скидки
ESL Pro League S22. Плей-офф. День 12
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Team Falcons прошла в гранд-финал ESL Pro League Season 22 по CS 2

Комментарии

Европейская команда MOUZ уступила Team Falcons в полуфинале ESL Pro League Season 22 по Counter-Strike 2. Противостояние завершилось со счётом 2:0 — 16:13 на Inferno и 13:7 на Ancient.

CS 2. ESL Pro League — Season 22 . 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 16:45 МСК
MOUZ
Окончен
0 : 2
Team Falcons

Команда Людвига Brollan Бролина поборется за третье место 12 октября в 14:30 по Москве. В свою очередь, для Максима kyuosuke Лукина это станет первым гранд-финалом в составе Team Falcons. Ранее команда дважды проигрывала в полуфиналах.

В 20:00 по Москве пройдёт второй полуфинал между Team Vitality и FaZe Clan. Победитель сыграет с Team Falcons в гранд-финале, а проигравший — с MOUZ за топ-3.

ESL Pro League Season 22 проходит с 27 сентября по 12 октября в Стокгольме (Швеция). Участники разыгрывают $ 400 тыс. призового фонда.

