Слух: The Finals войдёт в программу Кубка мира по киберспорту — 2026

В социальных сетях появилась информация, что шутер The Finals войдёт в программу Esports World Cup 2026. Сами разработчики и организаторы мероприятия пока не подтвердили слух.

Ранее организаторы клубного чемпионата мира по киберспорту представили неполный список турниров. Лишь 11 октября сообщили, что из четырёх оставшихся дисциплин войдёт файтинг Tekken 8, про остальные три пока неизвестно.

The Finals — мультиплатформенный соревновательный шутер с акцентом на разрушение окружения и командную игру. Игра вышла 7 декабря 2023 года.

В этом году DreamHack организует мэйджор по The Finals, который пройдёт с 28 по 29 ноября. Участие примут 16 команд, призовой фонд составит $ 100 тысяч.

Стали известны дисциплины на Кубке мира по киберспорту — 2026
