Team Vitality сыграет в финале ESL Pro League Season 22 по CS 2

FaZe Clan не справилась с Team Vitality в полуфинале ESL Pro League Season 22 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:1 (22:20 на Mirage, 9:13 на Inferno и 8:13 на Dust 2).
Коллектив Дана apEX Мадесклера сыграет в финале чемпионата против Team Falcons 12 октября в 18:00 мск. Напомним, что в первой части года команда выиграла семь турниров подряд, но после перерыва проиграла уже четыре чемпионата, играя в финале лишь однажды.
FaZe предстоит сыграть матч за третье место против MOUZ. Противостояние пройдёт также 12 октября, но в 14:30 мск.
ESL Pro League Season 22 проходит с 27 сентября по 12 октября в Стокгольме (Швеция). Участники разыгрывают $ 400 тыс. призового фонда.