Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Гранд Финал. День 13
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Хотела поработать с Киллианом Мёрфи»: Ребекка Фергюсон — о фильме «Острые козырьки»

«Хотела поработать с Киллианом Мёрфи»: Ребекка Фергюсон — о фильме «Острые козырьки»
Комментарии

Издание The Times взяло интервью у знаменитой актрисы Ребекки Фергюсон («Дюна»). Она рассказала о том, почему решила сыграть в фильме по сериалу «Острые козырьки».

По словам артистки, главная причина её появления в роли — Киллиан Мёрфи. Фергюсон отметила, что очень хотела поработать с ним.

Я снялась в «Острых козырьках», потому что очень хотела поработать с Киллианом Мёрфи.

События фильма «Острые козырьки» развернутся после финала сериала во времена Второй мировой войны. Постановщиком выступит Стивен Найт, создатель оригинального шоу. Помимо Ребекки Фергюсон и Киллиана Мёрфи, в ленте также сыграли Барри Кеоган («Банши Инишерина»), Тим Рот («Бешеные псы») и другие актёры. Картина выйдет на стриминговом сервисе Netflix в 2026 году.

О новом сериале по «Острым козырькам»:
Сериал «Острые козырьки» получит продолжение
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android