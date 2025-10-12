Началась работа над фильмом «Мортал Комбат 3»

На фестивале Comic Con в Нью-Йорке объявили о разработке фильма «Мортал Комбат 3». Продолжение экранизации знаменитого файтинга анонсировали до выхода второй части, премьера которой состоится 15 мая 2026 года.

Подробности сюжета триквела пока неизвестны. Автором сценария выступит Джереми Слейтер, который участвовал в создании второй части.

Сюжет «Мортал Комбат 2» расскажет о том, как чемпионы Земного царства должны вступить в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. Теперь к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — звезда боевиков и превосходный боец. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана. Изначально фильм должен был выйти 24 октября 2025 года, но студия Warner Bros. перенесла картину.