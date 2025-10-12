Скидки
Второй сезон мультсериала «Люди Икс ’97» выйдет летом 2026 года

На фестивале Comic Con в Нью-Йорке объявили дату выхода популярного мультсериала «Люди Икс ’97». Продолжение анимационного шоу выйдет на стриминговом сервисе Disney+ летом 2026 года.

Сюжет второго сезона расскажет о возвращении злого мутанта Апокалипсиса. Героям предстоит не только победить злодея, но и вернуться назад в 1990-е годы, ведь они разбросаны по разным временным периодам.

Мультсериал «Люди Икс ’97» стартовал 20 марта 2024 года на Disney+ — это продолжение оригинального проекта Marvel, выходившего с 1992 по 1997 год. Главными героями сиквела вновь выступила команда Людей Икс во главе с Магнето, который пришёл на помощь супергероям после смерти Профессора Икс. Зрители высоко оценили шоу: на агрегаторе IMDB оно получило 8,7 балла из 10. Кроме того, сериал уже продлили на третий сезон.

О новом фильме про знаменитую команду мутантов:
Новый фильм про «Людей Икс» выйдет не раньше 2028 года
