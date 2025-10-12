Умерла актриса Дайан Китон, звезда «Крёстного отца» и «Энни Холл»

Издание PEOPLE сообщило о смерти актрисы Дайан Китон. Она скончалась 11 октября в возрасте 79 лет.

Причина смерти Китон пока неизвестна. Собеседник издания отметил, что её семья попросила о конфиденциальности в это тяжёлое для них время.

Китон снималась в кино более 50 лет. За это время она приняла участие в более чем 70 фильмах и сериалах. Популярность актрисе принесла роль жены Майкла Корлеоне по имени Кей Адамс в легендарной трилогии «Крёстный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. Кроме того, Китон часто играла в фильмах знаменитого режиссёра Вуди Аллена — она получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в картине постановщика «Энни Холл».