Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Гранд Финал. День 13
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Будем топить за kyousuke»: Chopper сделал выбор в финале EPL по CS 2

«Будем топить за kyousuke»: Chopper сделал выбор в финале EPL по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков поделился своим прогнозом на гранд-финал ESL Pro League Season 22 по CS 2. По его мнению, титул возьмёт Team Falcons, за которую выступает российская звезда Илья m0NESY Осипов. Об этом Вишняков высказался в своём телеграм-канале:

Думаю, выиграют Falcons. Для этого всё есть, все парни сейчас в хорошей форме. Поэтому матч должен быть интересным. Будем топить за kyousuke.

Гранд-финал Team Falcons — Team Vitality пройдёт 12 октября (18:00 мск). Победитель серии заберёт $ 100 тыс. и статус чемпиона одного из ключевых турниров осеннего сезона.

ESL Pro League S22 проходит с 28 сентября по 12 октября в формате LAN в Швеции и впервые в истории лиги — без зрителей. Призовой фонд турнира составляет $ 400 тыс., а среди участников были такие команды, как FaZe Clan, MOUZ и NAVI.

Falcons в финале
Team Falcons прошла в гранд-финал ESL Pro League Season 22 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android