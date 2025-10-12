«Будем топить за kyousuke»: Chopper сделал выбор в финале EPL по CS 2

Капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков поделился своим прогнозом на гранд-финал ESL Pro League Season 22 по CS 2. По его мнению, титул возьмёт Team Falcons, за которую выступает российская звезда Илья m0NESY Осипов. Об этом Вишняков высказался в своём телеграм-канале:

Думаю, выиграют Falcons. Для этого всё есть, все парни сейчас в хорошей форме. Поэтому матч должен быть интересным. Будем топить за kyousuke.

Гранд-финал Team Falcons — Team Vitality пройдёт 12 октября (18:00 мск). Победитель серии заберёт $ 100 тыс. и статус чемпиона одного из ключевых турниров осеннего сезона.

ESL Pro League S22 проходит с 28 сентября по 12 октября в формате LAN в Швеции и впервые в истории лиги — без зрителей. Призовой фонд турнира составляет $ 400 тыс., а среди участников были такие команды, как FaZe Clan, MOUZ и NAVI.