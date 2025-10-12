Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Aurora проиграла Team Yandex в квалификации к BLAST Slam 5 по Dota 2

Aurora Gaming не смогла пройти закрытую квалификацию на BLAST Slam 5 по Dota 2. В решающем матче нижней сетки европейского отбора коллектив Александра TORONTOTOKYO Хертека уступил Team Yandex со счётом 1:2 и завершил выступление на отборочном этапе.

Поражение принесло Aurora лишь четвёртое место в квалификации и лишило команду шансов попасть на LAN-турнир в Китае, который пройдёт в ноябре–декабре 2025 года.

Для клуба это уже вторая подряд неудача за неделю: днём ранее Aurora покинула плей-офф FISSURE Universe Episode 7, проиграв MOUZ со счётом 0:2 и заняв 5–6-е место, заработав $ 10 тыс.

Турнир стал одним из первых испытаний обновлённого состава Aurora с Oli и Mikoto, однако пока команда не демонстрирует стабильных результатов.

Следующим турниром для Aurora станет BLAST Slam #4, куда коллектив прошёл через европейскую квалификацию.

Чемпионат пройдёт с 14 октября по 9 ноября в Сингапуре в гибридном формате. Призовой фонд — $ 1 млн.