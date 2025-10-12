Второй сезон мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» выйдет осенью 2026 года

На фестивале Comic Con в Нью-Йорке компания Marvel объявила дату выхода второго сезона мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». Премьера продолжения анимационного шоу состоится осенью 2026 года на стриминговом сервисе Disney+.

Во втором сезоне Питеру Паркеру придётся столкнуться со знаменитым симбиотом Веномом. Кроме того, в шоу появится Сорвиголова, которого озвучит исполнитель главной роли в сериале про супергероя Чарли Кокс.

«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» рассказывает новую историю про знаменитого супергероя в отдельной вселенной. В отличие от киновселенной Marvel, наставником главного героя выступает не Тони Старк, а Норман Озборн — будущий Зелёный гоблин. Первый сезон вышел в начале 2025 года и был тепло принят зрителями: на агрегаторе IMDB он получил оценку 7,5 балла из 10.