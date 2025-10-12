Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Гранд Финал. День 13
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

PGL отказалась от турнира по CS 2

PGL отказалась от турнира по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Турнирный оператор PGL объявил об отмене одного из своих чемпионатов по Counter-Strike 2 в 2026 году.

Решение связано с пересечением дат с крупным ивентом Esports World Cup 2026, который пройдёт в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба PGL.

Изначально турнир PGL был запланирован на 6–16 августа 2026 года, однако позже стало известно, что организаторы EWC перенесли даты своего чемпионата и продлили его на шесть дней. В итоге EWC 2026 пройдёт с 10 по 23 августа, что напрямую пересекается с ивентом PGL.

Мы не будем проводить мероприятие по Counter-Strike 2 с 6 по 16 августа 2026 года. Решение было принято после того, как на более позднюю дату назначили проведение другого турнира (EWC), который совпадает с нашим, несмотря на то что наше расписание было опубликовано в марте 2024 года. Спасибо за понимание.

Ранее организаторы EWC раскрыли новые детали будущего турнира. Призовой фонд чемпионата вырастет до $ 2 млн, увеличившись на $ 750 тыс. по сравнению с прошлым годом, — это станет самым крупным призовым фондом в истории CS.

Интересный финал!
Team Falcons прошла в гранд-финал ESL Pro League Season 22 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android