PGL отказалась от турнира по CS 2

Турнирный оператор PGL объявил об отмене одного из своих чемпионатов по Counter-Strike 2 в 2026 году.

Решение связано с пересечением дат с крупным ивентом Esports World Cup 2026, который пройдёт в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба PGL.

Изначально турнир PGL был запланирован на 6–16 августа 2026 года, однако позже стало известно, что организаторы EWC перенесли даты своего чемпионата и продлили его на шесть дней. В итоге EWC 2026 пройдёт с 10 по 23 августа, что напрямую пересекается с ивентом PGL.

Мы не будем проводить мероприятие по Counter-Strike 2 с 6 по 16 августа 2026 года. Решение было принято после того, как на более позднюю дату назначили проведение другого турнира (EWC), который совпадает с нашим, несмотря на то что наше расписание было опубликовано в марте 2024 года. Спасибо за понимание.

Ранее организаторы EWC раскрыли новые детали будущего турнира. Призовой фонд чемпионата вырастет до $ 2 млн, увеличившись на $ 750 тыс. по сравнению с прошлым годом, — это станет самым крупным призовым фондом в истории CS.