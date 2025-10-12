Скидки
Большой трейлер сериала по «Звёздному пути» — «Академия Звёздного флота»

Стриминговый сервис Paramount+ выпустил большой трейлер сериала «Академия Звёздного флота». Новое шоу по культовому «Звёздному пути» стартует 15 января.

Видео доступно на YouTube-канале Star Trek. Права на видео принадлежат Paramount.

Сюжет сериала развернётся в XXXII веке. Сериал расскажет о первом наборе кадетов в Академию Звёздного флота за 120 лет.

Главные роли в «Академии Звёздного флота» сыграли Татьяна Маслани («Женщина-Халк: Адвокат»), Холли Хантер («Наследники») и Дороти Атабонг («Рассказ служанки»). Инопланетного злодея воплотил на экране Пол Джаматти («Иллюзионист»). Шоураннером сериала выступает Алекс Куртцман — автор предыдущих шоу по «Звёздному пути».

