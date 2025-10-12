Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Гранд Финал. День 13
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Fortnite вернули танец из «Миротворца» — с изменёнными движениями

В Fortnite вернули танец из «Миротворца» — с изменёнными движениями
Комментарии

Компания Epic Games вернула в игру Fortnite танец из второго сезона сериала «Миротворец». Теперь пользователи вновь имеют доступ к знаменитой эмоции из заставки шоу.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN/Epic Games.

Ранее танец под названием «Мирные бёдра» убрали, после событий шестой серии второго сезона, которая вышла 26 сентября. Судя по всему, разработчики увидели в движениях Джона Сины подтекст, который недопустим в яркой игре. Потому танец вернули, но с изменённой хореографией.

Во избежание путаницы мы изменили хореографию эмоций в обновлении.

Танец «Мирные бёдра» появился в игре в честь выхода продолжения сериала про известного героя DC. Финальный эпизод второго сезона «Миротворца» вышел 10 октября.

О финале «Миротворца»:
«Миротворец» готовит киновселенную DC к эпической войне
«Миротворец» готовит киновселенную DC к эпической войне
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android