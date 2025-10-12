В Fortnite вернули танец из «Миротворца» — с изменёнными движениями

Компания Epic Games вернула в игру Fortnite танец из второго сезона сериала «Миротворец». Теперь пользователи вновь имеют доступ к знаменитой эмоции из заставки шоу.

Ранее танец под названием «Мирные бёдра» убрали, после событий шестой серии второго сезона, которая вышла 26 сентября. Судя по всему, разработчики увидели в движениях Джона Сины подтекст, который недопустим в яркой игре. Потому танец вернули, но с изменённой хореографией.

Во избежание путаницы мы изменили хореографию эмоций в обновлении.

Танец «Мирные бёдра» появился в игре в честь выхода продолжения сериала про известного героя DC. Финальный эпизод второго сезона «Миротворца» вышел 10 октября.