Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Гранд Финал. День 13
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

MOUZ победила FaZe Clan и забрала бронзовые медали ESL Pro League Season 22 по CS 2

MOUZ победила FaZe Clan и забрала бронзовые медали ESL Pro League Season 22 по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Состав MOUZ уверенно обыграл FaZe Clan в матче за третье место на турнире ESL Pro League Season 22 по CS 2. Встреча завершилась со счётом 2:0: команда Дориана xertioN Бермана сначала взяла Ancient — 13-7, а затем закрыла серию на Overpass — 13-10. За бронзовую позицию коллектив получил $ 28 тыс. призовых.
Несмотря на статус шоу-матча, противостояние получилось напряжённым, однако FaZe снова не справилась с давлением в решающих раундах и завершила выступление без трофеев. Для MOUZ это ещё одно подтверждение стабильной формы после перестройки состава.

CS 2. ESL Pro League — Season 22 . За 3-е место
12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
FaZe Clan
Окончен
0 : 2
MOUZ

Турнир завершится вечером 12 октября — впереди гранд-финал между Team Vitality и Team Falcons, который пройдет в формате best-of-5 и начнётся в 18:00 мск.

ESL Pro League Season 22 проходит в Стокгольме с 27 сентября по 12 октября. Общий призовой фонд соревнования составляет $ 400 тыс.

Финал ESL!
Team Falcons прошла в гранд-финал ESL Pro League Season 22 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android