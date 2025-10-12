MOUZ победила FaZe Clan и забрала бронзовые медали ESL Pro League Season 22 по CS 2

Состав MOUZ уверенно обыграл FaZe Clan в матче за третье место на турнире ESL Pro League Season 22 по CS 2. Встреча завершилась со счётом 2:0: команда Дориана xertioN Бермана сначала взяла Ancient — 13-7, а затем закрыла серию на Overpass — 13-10. За бронзовую позицию коллектив получил $ 28 тыс. призовых.

Несмотря на статус шоу-матча, противостояние получилось напряжённым, однако FaZe снова не справилась с давлением в решающих раундах и завершила выступление без трофеев. Для MOUZ это ещё одно подтверждение стабильной формы после перестройки состава.

Турнир завершится вечером 12 октября — впереди гранд-финал между Team Vitality и Team Falcons, который пройдет в формате best-of-5 и начнётся в 18:00 мск.

ESL Pro League Season 22 проходит в Стокгольме с 27 сентября по 12 октября. Общий призовой фонд соревнования составляет $ 400 тыс.