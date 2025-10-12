Скидки
Съёмки третьего сезона «Дома Дракона» завершены

Съёмки третьего сезона «Дома Дракона» завершены
Издание Redanian Intelligenc сообщило, что съёмки третьего сезона сериала «Дом Дракона» завершены. Премьера продолжения картины состоится летом 2026 года.

Таким образом, производство третьего сезона заняло почти семь месяцев. Теперь авторы займутся постпродакшеном и монтажом эпизодов.

«Дом Дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В проекте рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Картину высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDB она получила оценку 8,3 балла из 10. У сериала также будет четвёртый сезон, который станет финальным.

Трейлер другого сериала по «Игре престолов»:
Большой трейлер «Рыцаря семи королевств» по «Игре престолов» — премьера 18 января
