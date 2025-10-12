Vitality выиграла ESL Pro League Season 22 по Counter-Strike 2

Team Vitality уверенно стала чемпионом ESL Pro League Season 22 по CS 2, не оставив ни единого шанса Team Falcons в гранд-финале турнира. Коллектив Матье ZywOo Эрбо оформил победу со счетом 3:0 по картам — 13:10 на Inferno, 13-9 на Train и 13-5 на Dust ll.

Успех позволил Vitality забрать главный трофей сезона и $ 100 тыс. призовых. Финалисты из Falcons завершили выступление на втором месте и заработали $ 50 тыс. Третье место заняла команда MOUZ, на счет которой отправилось $ 28 тыс.

ESL Pro League Season 22 проходил с 27 сентября по 12 октября в Стокгольме (Швеция). В соревновании участвовали лучшие коллективы мира, а общий призовой фонд составил $ 400 тыс.