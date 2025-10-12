Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Гранд Финал. День 13
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Vitality выиграла ESL Pro League Season 22 по Counter-Strike 2

Vitality выиграла ESL Pro League Season 22 по Counter-Strike 2
Комментарии

Team Vitality уверенно стала чемпионом ESL Pro League Season 22 по CS 2, не оставив ни единого шанса Team Falcons в гранд-финале турнира. Коллектив Матье ZywOo Эрбо оформил победу со счетом 3:0 по картам — 13:10 на Inferno, 13-9 на Train и 13-5 на Dust ll.

CS 2. ESL Pro League — Season 22 . Гранд-финал
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Team Vitality
Окончен
3 : 0
Team Falcons

Успех позволил Vitality забрать главный трофей сезона и $ 100 тыс. призовых. Финалисты из Falcons завершили выступление на втором месте и заработали $ 50 тыс. Третье место заняла команда MOUZ, на счет которой отправилось $ 28 тыс.

ESL Pro League Season 22 проходил с 27 сентября по 12 октября в Стокгольме (Швеция). В соревновании участвовали лучшие коллективы мира, а общий призовой фонд составил $ 400 тыс.

Бронзовые призёры!
MOUZ победила FaZe Clan и забрала бронзовые медали ESL Pro League Season 22 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android