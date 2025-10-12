S1mple вместо матча в CS 2 ушёл в Dota 2, пока BC.Game вылетала с турнира

Киберспортсмен Александр s1mple Костылев неожиданно пропустил официальный матч своей команды BC.Game Esports на турнире The Proving Grounds Season 5. Пока коллектив играл решающую встречу против Eternal Fire, снайпер, судя по данным BLAST, проводил время в Dota 2, сыграв два рейтинговых матча.

Во время официального матча CS 2 на турнире s1mple успел завершить две игры в Dota: он одержал победу на Undying со статистикой 2/4/20, а затем проиграл на Axe 4/10/10. Причины отсутствия Костылева в составе на официальной игре не раскрываются — клуб ситуацию не комментировал.

Из-за отсутствия s1mple BC.Game сыграла со стендином Тимуром FL4MUS Марьевым, однако уступила Eternal Fire со счётом 1:2 и вылетела из плей-офф турнира, заняв место в топ-6 и не заработав призовых.