Фильм «Трон: Арес» с Джаредом Лето стартовал с $ 60 млн — куда хуже прогнозов

Аудио-версия:
Комментарии

По итогам первых выходных, фильм «Трон: Арес» собрал $ 33,5 млн в прокате США. Картина стала лидером местных чартов, обогнав комедию «Грабитель с крыши».

Научно-фантастическая лента стартовала значительно хуже прогнозов в $ 45 млн. Картина даже не догнала по сборам в США предыдущий фильм франшизы «Трон: Наследие» 2010 года ($ 44 млн на старте). В мировом прокате «Арес» собрал только $ 60 млн за уикенд — крайне скромные результаты для фильма, бюджет которого составляет примерно $ 180 млн. Если картина продолжит и дальше терять интерес зрителей, то в ближайшее время по франшизе «Трон» вряд ли выйдут новые проекты.

«Трон: Арес» рассказывает, как цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров. Главные роли сыграли Джаред Лето («Морбиус»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). В проекте также снялся звезда «Большого Лебовски» и первых двух фильмов серии Джефф Бриджес — актёр вновь воплотил на экране персонажа Кевина Флинна.

О новом «Троне»:
Обзор фильма «Трон: Арес»: как звёзды меркнут в голливудском шоу
