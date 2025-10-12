Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

HEROIC стала чемпионом FISSURE Universe: Episode 7 по Dota 2

HEROIC стала чемпионом FISSURE Universe: Episode 7 по Dota 2
Комментарии

Состав HEROIC по Dota 2 одержал победу на турнире FISSURE Universe: Episode 7, переиграв MOUZ в гранд-финале со счётом 3:1. Финальная серия проходила под контролем европейского коллектива — команда Седрика Davai Lama Декмина уверенно закрыла соперника и подняла над головой чемпионский трофей.

За победу на турнире Heroic получила $ 125 тыс. призовых, тогда как MOUZ за второе место заработала $ 60 тыс.Team Liquid замкнула тройку лидеров чемпионата и увезла $ 30 тыс. призовых.

FISSURE Universe: Episode 7 проходил в формате онлайн с 5 по 12 октября. В соревновании приняли участие 14 команд, а общий призовой фонд турнира составил $ 250 тыс.

Симпл ушёл в доту?
S1mple вместо матча в CS 2 ушёл в Dota 2, пока BC.Game вылетала с турнира
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android