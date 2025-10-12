«Мы вернулись не с лучшим настроем»: капитан Team Vitality apEX — о своей команде

Капитан состава Team Vitality по CS 2 Дан apEX Мадесклер объяснил череду неудач команды перед ESL Pro League Season 22. После семи побед на LAN-турнирах в начале года жёлто-чёрные неожиданно провалили сразу четыре офлайн-ивента подряд. По словам апекса, проблема крылась не в тактической подготовке, а в психологии состава:

Начали сезон неудачно. Подготовка была не самой лучшей. После Остина у нас был перерыв в 2,5 недели, и мы вернулись не с лучшим настроем. Когда участвуешь в четырёх турнирах подряд, можно поправить некоторые вещи, но не получится глубоко поработать над своей игрой.

Серия поражений Team Vitality началась на IEM Cologne 2025, где команда вылетела в полуфинале, уступив MOUZ. Затем последовали неудачные выступления на BLAST Bounty Fall 2025, Esports World Cup 2025 и BLAST Open London 2025 — ни одного чемпионского титула за три месяца.

Однако на ESL Pro League Season 22 коллектив сумел переломить спад и в решающем матче разгромил Team Falcons со счётом 3:0. Турнир проходил с 27 сентября по 12 октября в Стокгольме. Эта победа стала для Vitality важным камбэком и сигналом о возвращении в борьбу за лидерство в мировом рейтинге CS 2.