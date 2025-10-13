Фильм «Август» в очередной раз возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, военная драма «Август» вновь оказалась в лидерах кинопроката России за уикенд. Картина заработала за выходные 184 млн рублей.

Второе место занял фильм «Первый на Олимпе» с Глебом Калюжным в главной роли. Лента собрала 107,8 млн рублей за минувший уикенд. Тройку лидеров замкнул «Дракула» Люка Бессона, который заработал 86,5 млн рублей. После всех идёт комедийный боевик «Грабитель с крыши» — ему удалось заработать 31,4 млн рублей.

События «Августа» разворачиваются в 1944 году в Западной Белоруссии. Лента рассказывает историю недавно освобождённой от германских войск территории, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы.