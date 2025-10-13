Disney подтвердила выход сериала «Квест Вижна» в 2026 году

Сериал «Квест Вижна» действительно планируют выпустить в 2026 году. Информацию подтвердила Disney, хотя ранее об этом ходили различные слухи.

Шоу выступит прямым продолжением «Ванда/Вижн» и сериала «Это всё Агата». Одним из главных злодеев выступит андроид Альтрон — персонажа вновь озвучит Джеймс Спейдер.

Логотип фильма

Фото: Disney

Сценаристом и режиссёром выступает Терри Маталас («12 обезьян»). Главную роль исполнил Пол Беттани, который исполнил роль Вижна в других фильмах киновселенной Marvel. В «Квесте Вижна» зрители увидят героя Скорость — одного из сыновей Алой Ведьмы и Вижна. Персонажа сыграл Руарид Моллика.