Сборы «Битвы за битвой» не достигли и $ 150 млн — фильм уже точно не окупится в прокате

Сборы «Битвы за битвой» не достигли и $ 150 млн — фильм уже точно не окупится в прокате
После очередного уикенда фильм «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо не смог собрать много денег. Кассовые сборы картины не достигли и $ 150 млн, лишь преодолев отметку в $ 138 млн.

Это самый дорогой фильм в карьере кинодеятеля — он обошёлся Warner Bros. примерно в $ 140 млн. То есть для окупаемости ему нужно собрать не менее $ 300 млн.

Несмотря на слабые сборы, картина получила высокие оценки от критиков и зрителей. Сюжет «Битвы за битвой» рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам.

