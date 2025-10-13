В WhatsApp на iOS теперь можно выбирать качество автозагрузки медиа

По данным издания WABetaInfo, для WhatsApp выпустили новое обновление для iOS через бета-версию TestFlight, обновив её до версии 25.29.10.71. Теперь пользователи могут выбирать качество загружаемых фотографий и видео.

Эта функция призвана предоставить пользователям больше возможностей для работы с медиафайлами. Благодаря новой опции выбора качества пользователи теперь могут отдавать приоритет либо экономии трафика, либо качеству изображения в зависимости от своих потребностей или состояния сети.

Фото: WABetaInfo

Настройки расположены в разделе «Хранилище и данные». Важно отметить, что если отправитель загружает файл в HD, WhatsApp хранит на сервере обе версии — стандартную и HD.