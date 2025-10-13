Скидки
Актриса Дакота Джонсон готовится снять свой первый фильм — в нём сыграет Джессика Альба

Издание World of Reel обратило внимание на слова Дакоты Джонсон, известной по «50 оттенкам серого» и другим фильмам, которая рассказала о своей готовности снять дебютный фильм.

Актриса готовит свой режиссёрский дебют под названием «Дерево голубое» — это драма о взрослении, съёмки которой пройдут в Лос-Анджелесе в следующем месяце. В центре сюжета женщина с аутизмом, которая сбегает от своей чрезмерно опекающей, но любящей матери в поисках свободы и дружбы.

Джонсон собирает актёрский состав, в который входят Charli XCX, Джессика Альба и Ванесса Бургхардт, и продюсирует фильм под своим брендом TeaTime. Сценарий фильма написала Бургхардт, сыгравшая дочь Джонсон в фильме «Ча-ча-ча по-настоящему».

