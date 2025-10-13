Эксперт объяснил опасность использования неоригинальных зарядок для смартфонов

IT-эксперт Олег Кузнецов в комментарии изданию «Подмосковье сегодня» рассказал, чему грозит использование неоригинальных зарядок для смартфонов.

Специалист рассказал, почему не следует использовать гаджет, пока он подключён к сети. Такое поведение не только сокращает общий срок службы аккумулятора, но и провоцирует значительный нагрев аппарата. Это происходит вследствие того, что устройство и без того нагружается, а дополнительная нагрузка происходит из-за того, что человек им пользуется.

При этом применять зарядный блок от другого производителя можно, но только в случае, если речь идёт об известных брендах. Ключевым моментом считается соответствие технических характеристик. Мощность адаптера должна быть согласована со спецификациями самого смартфона, включая поддержку стандартов быстрой зарядки.

Самая главная опасность использования дешёвых и неоригинальных зарядок — повышенная вероятность короткого замыкания или перегревания. Из-за первого, к примеру, может вспыхнуть пожар.