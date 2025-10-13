Появился новый кадр «Провода мертвеца» с Биллом Скарсгардом в главной роли
В Сети опубликовали свежий кадр фильма «Провод мертвеца» с Биллом Скарсгардом в главной роли. Картину снял Гас Ван Сент, режиссёр «Харви Милка», «Умницы Уилл Хантинг» и других картин.
Новый кадр «Провода мертвеца»
Утром 8 февраля 1977 года 44-летний Энтони Дж. Киритсис вошёл в офис Ричарда О. Холла, президента компании Meridian Mortgage Company, и взял его в заложники, используя обрез дробовика 12-го калибра. Чтобы обезопасить себя и гарантировать выполнение требований, Тони связал спусковой крючок оружия с головой Холла проводом.
В российский прокат картину планируют выпустить в марте 2026 года.
