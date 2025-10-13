Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов»

Начались съёмки третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов»
Аудио-версия:
Комментарии

START и СТС объявили о старте съёмок третьего сезона комедийного сериала «Инспектор Гаврилов». Сколько займёт производство новых серий шоу, неизвестно.

Второй сезон «Инспектора Гаврилова» заставил зрителей гадать: что же случилось с Медным? Было ли ранение опасным или всё обошлось? А если обошлось, то без последствий или в жизни народно любимого афериста грядут серьёзные перемены? В новом сезоне предстоит познакомиться с загадочным Вороном — отцом Медного и по совместительству старым вором в законе.

Фото со съёмок

Фото: START / СТС

Фото: START / СТС

Фото: START / СТС

Фото: START / СТС

Фото: START / СТС

Фото: START / СТС

К своим ролям вернулись Виктор Добронравов, Алексей Демидов, Екатерина Стулова, Денис Власенко, Виктория Заболотная, Омар Алибутаев, Алиса Стасюк и другие.

В третьем сезоне будет 13 серий, даты их выхода пока нет.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android