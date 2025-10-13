Скидки
Steam поставил новый рекорд по игрокам — онлайн превысил 41,6 млн человек

12 октября цифровой магазин видеоигр Steam в очередной раз обновил рекорд пикового онлайна. В воскресенье в лаунчере находилось более 41,6 млн геймеров — это рекорд платформы. Судя по всему, на показатели повлиял в том числе релиз Battlefield 6, её онлайн на пике составил более 740 тыс. человек.

График одновременного онлайна в Steam за пять лет

Фото: SteamDB

Предыдущий рекорд по онлайну в Steam был установлен в марте 2025 года, когда вышел ещё один хит — Monster Hunter Wilds от Capcom. До этого лучшие результаты платформы обновлялись примерно каждые несколько месяцев.

При этом лидером по одновременным игрокам всё ещё остаются бесплатные игры от самой Valve: шутер Counter-Strike 2 (1,5 млн человек) и экшен-стратегия Dota 2 (860 тыс. человек).

