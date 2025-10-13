Актёр Сергей Безруков высказался о возможности отмены русской культуры
Поделиться
Известный актёр Сергей Безруков пообщался с журналистами «РИА Новости» и высказался о том, что русскую культуру могут отменить.
По словам Сергея, эта мысль даже звучит абсурдно, не говоря уже о её реализации. По мнению актёра, культуру России нельзя отменить, а для тех, кто пытался это сделать, всё «заканчивалось плохо».
Многие в истории пытались это делать. Заканчивалось плохо для тех, кто отменял.
По словам Безрукова, отмену культуры можно сравнить с борьбой против использования русского языка за границей. Он назвал эти явления несусветной глупостью, которая ни к чему хорошему не приведёт и никогда не приводила.
Комментарии
- 13 октября 2025
-
14:22
-
14:12
-
13:43
-
13:29
-
13:22
-
13:09
-
12:22
-
11:49
-
10:51
-
09:56
-
09:04
-
08:21
-
07:40
-
07:12
-
06:42
- 12 октября 2025
-
23:57
-
23:41
-
23:27
-
21:17
-
18:53
-
18:28
-
17:44
-
17:05
-
17:03
-
16:52
-
16:21
-
15:47
-
15:09
-
14:55
-
14:40
-
14:23
-
14:16
-
14:11
-
13:25
-
12:51