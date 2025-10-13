Скидки
Актёр Сергей Безруков высказался о возможности отмены русской культуры

Известный актёр Сергей Безруков пообщался с журналистами «РИА Новости» и высказался о том, что русскую культуру могут отменить.

По словам Сергея, эта мысль даже звучит абсурдно, не говоря уже о её реализации. По мнению актёра, культуру России нельзя отменить, а для тех, кто пытался это сделать, всё «заканчивалось плохо».

Многие в истории пытались это делать. Заканчивалось плохо для тех, кто отменял.

По словам Безрукова, отмену культуры можно сравнить с борьбой против использования русского языка за границей. Он назвал эти явления несусветной глупостью, которая ни к чему хорошему не приведёт и никогда не приводила.

