Режиссёр мультфильма «Поток» закончил сценарий «Лимбо» — своей новой картины

Латвийский режиссёр Гинтс Зильбалодис поделился свежими деталями своего нового мультфильма. На днях постановщик оскароносного «Потока» закончил работу над сценарием проекта под названием Limbo («Лимбо»).

Сценарий «Лимбо» Фото: Соцсети Гинтса Зильбалодиса

Зильбалодис не стал раскрывать никакие подробности мультфильма, однако он уже не раз отмечал, что это будет абсолютно новая история, не связанная с его прошлыми работами. В ближайшее время постановщик начнёт полноценное производство «Лимбо» вместе со студией Dream Well. Даты выхода у новинки пока нет.

Предыдущая работа Зильбалодиса — мультфильм «Поток» — получила «Оскар»-2024 в категории «Лучший анимационный проект». Лента рассказывает историю кота, который просыпается в мире, погружённом под воду, где не осталось людей. Ему удаётся найти убежище на лодке вместе с другими животными, однако ужиться с ними оказывается ещё сложнее, чем преодолеть свой страх воды.