Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игроки в Battlefield 6 просят добавить большие карты, удобный интерфейс и число оживлений

Игроки в Battlefield 6 просят добавить большие карты, удобный интерфейс и число оживлений
Аудио-версия:
Комментарии

10 октября состоялся релиз Battlefield 6 — новой части культовой серии шутеров от Electronic Arts. Проект в первый же час побил рекорд франшизы по онлайну в Steam, а в среднем за выходные в игре находилось более 600 тыс. человек.

Тем временем разработчики шутера попросили у геймеров делиться своими отзывами, чтобы вносить желаемые изменения в игру. Всего за сутки на форуме Reddit более 3 тыс. пользователей поделились впечатлениями — в топе по отзывам находятся просьба добавить число возрождений в таблицу результатов и добавить большие карты в духе прошлых частей серии.

Что геймеры просят изменить в Battlefield 6

Расширьте границу карты. По крайней мере, для воздушных средств. Вам наверняка придётся поднять уровень детализации, но технике необходимо больше места для манёвров.
Я бы хотел увидеть большие карты, только и всего.
Добавьте число оживлений в таблицу результатов.
Полностью переделайте интерфейс. Сейчас это один из худших UI в истории.
Уменьшите визуальную отдачу, увеличьте время возрождения и улучшите эффект от подавления.
Пожалуйста, поправьте баг с возрождением техники — в «Захвате» она может вообще не появляться за одну из сторон.

Первый сезон поддержки Battlefield 6 стартует 28 октября. К тому времени разработчики планируют выпустить как минимум один большой патч с изменениями баланса.

Материалы по теме
Фото
Первый сезон Battlefield 6 начнётся 28 октября — детали обновления
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android