Аниме Стометровка (2025) — дата выхода, когда выйдет, трейлер на русском, сюжет, актёры озвучки, Анилибрия

Русский трейлер аниме «Стометровка» с дубляжом AniLibria — премьера в России 27 ноября
Кинокомпания «Русский Репортаж» представила дублированный трейлер мультфильма «Стометровка». Полнометражное аниме выйдет в кинотеатрах России 27 ноября.

Видео доступно во VK-группе Русский Репортаж. Права на видео принадлежат «Русский Репортаж».

Мультфильм расскажет историю школьника Тогаси, которому с детства не было равных в беге на 100 метров. Однажды в его школу переводится Комия — бегун с железной волей, но которому не хватает техники. Тогаси начинает обучать Комию, и их дружба постепенно превращается в соперничество. Спустя годы они вновь встречаются на треке, чтобы выяснить, кто же из них действительно быстрее.

Дубляж для полнометражного проекта подготовила команда AniLibria. Главные роли в проекте озвучили сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов, Дмитрий Чеботарёв («Майор Гром») и Александр Игнатенко (один из ведущих актёров озвучки «Анилибрии»).

