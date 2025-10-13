Скидки
Сериал Бриджертоны, 4-й сезон (2026): дата выхода, когда выйдет, трейлер, сюжет

Четвёртый сезон «Бриджертонов» выйдет в двух частях — премьера в январе 2026 года
Онлайн-кинотеатр Netflix раскрыл дату выхода четвёртого сезона «Бриджертонов». Флагманский сериал вернётся в двух частях: первая половина выйдет 29 января, вторая — 26 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Четвёртый сезон «Бриджертонов» посвятят второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт — его роль исполняет Люк Томпсон. Вторым главным персонажем будет его возлюбленная Софи Бекетт (Эрин Ха).

«Бриджертоны» — флагманский сериал Netflix, который рассказывает о членах влиятельной семьи Бриджертонов и их попытках найти настоящую любовь. Шоу остаётся одним из самых популярных проектов стриминга, уступая лишь блокбастерам «Игра в кальмара», «Уэнсдей» и «Очень странные дела».

