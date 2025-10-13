«У меня всегда были проблемы со сроками»: Джордж Мартин — о книге «Ветра зимы»

Джордж Мартин, автор цикла «Песнь льда и огня», посетил фестиваль Comic Con в Нью-Йорке. В нём писатель вновь прокомментировал работу над книгой «Ветра зимы» — шестым произведением культового фэнтезийного цикла, которое он пишет более 13 лет.

Мартин заявил, что у него всегда были проблемы с дедлайнами и новая книга олицетворяет это лучше всего. Кроме того, писатель прокомментировал работу над адаптациями своих произведений — автор заявил, что компании сами приходят к нему и он буквально вынужден с ними взаимодействовать.

Я знаю, что люди ругаются из-за того, как долго приходится ждать «Ветра зимы», но у меня всегда были проблемы со сроками. Мне самому не нравятся нарушения контрактов и пропущенные дедлайны. Каждый раз, когда я анонсирую что-то в своём блоге, половина интернета сходит с ума: «Какого чёрта Мартин пишет это, когда он должен работать над «Ветрами зимы? Чем он там занимается?» И я хотел бы ответить: «Ребята, я написал это ещё в 1993-м. Люди захотели купить права, и я продал их!»

В последний раз Мартин сообщал детали о «Ветрах зимы» в начале 2025 года — тогда он заявил о значительном прогрессе в написании книги.