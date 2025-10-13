Скидки
Новый трейлер фильма «Человек-бензопила: Резе» — аниме выйдет в России 30 октября

Новый трейлер фильма «Человек-бензопила: Резе» — аниме выйдет в России 30 октября
Студия MAPPA представила новый трейлер полнометражного аниме-фильма «Человек-бензопила: Резе». Лента станет прямым продолжением сериала и выйдет за пределами Японии 24 октября (в российских кинотеатрах — 30 октября).

Первый сезон «Человека-бензопилы» стартовал в 2022 году и стал очень популярным по всему миру. События проекта рассказывают про подростка Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца.

После «Резе» запланирован второй сезон — вероятно, он выйдет в 2026 или в 2027 году.

