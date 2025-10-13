Скидки
Трейлер «Ведьмака 4» признали лучшим анимационным роликом для игр на Ciclope Awards

Трейлер «Ведьмака 4» признали лучшим анимационным роликом для игр на Ciclope Awards
Трейлер предстоящей игры «Ведьмак 4» получил награду на церемонии Ciclope Awards как лучший анимационный ролик в гейминг-индустрии.

В финале работа CD Projekt RED опередила два музыкальных клипа по Valorant, также в числе претендентов оказались трейлеры Xbox.

Трейлер размещён на YouTube-канале The Witcher. Права на трейлер принадлежат CD Projekt RED.

События четвёртой части серии развернутся спустя несколько лет после финала «Дикой охоты». Главным героем «Ведьмака 4» станет Цирилла — дочь императора Эмгыра вар Эмрейса и приёмный ребёнок Геральта из Ривии. Будущая игра положит начало новой трилогии, которая расскажет о приключениях юной ведьмачки.

Всё, что известно про игру «Ведьмак 4»
Всё, что известно про игру «Ведьмак 4»
