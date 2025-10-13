Начались съёмки нового детективного сериала «Туман» с Михаилом Пореченковым

Онлайн-кинотеатр KION приступил к съёмочному процессу комедийного детектива «Туман». Главную роль в сериале сыграет Михаил Пореченков.

По сюжету капитан полиции Василий Туманский пробует отыскать виновных в смерти своей жены, параллельно занимаясь другими делами, чтобы сохранить своё место. На работе ему в помощь дают напарника с Севера — теперь двум героям нужно будет мириться с недостатками друг друга, чтобы достичь цели.

Режиссером сериала выступил Сергей Филатов («Урок», «Бар «Один звонок»). Помимо Пореченкова, в «Тумане» сыграют Азамат Нигманов, Зоя Бербер, Андрей Мерзликин, Андрей Федорцов и Анна Ардова.