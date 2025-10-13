Вышел гимн чемпионата мира по League of Legends

Riot Games выпустила официальный гимн к чемпионату мира Worlds 2025 по League of Legends — песню Sacrifice, исполненную популярной гонконгской певицей G.E.M.

Клип выполнен в космической тематике — действие разворачивается среди звёзд, где профессиональные игроки сражаются на арене, а в финале появляется трофей Summoner’s Cup. В ролике также появился бывший профессиональный игрок Масэ Shushei Ратужак, который вошёл в историю киберспорта как победитель первого чемпионата мира по LoL. Ратужак скончался в 2025 году.

Worlds 2025 по League of Legends начнётся 14 октября со стадии плей-ин, где сыграют T1 и Invictus Gaming. Проигравший покинет турнир. Гранд-финал состоится 9 ноября в Чэнду, Китай.