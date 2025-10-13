Скидки
В Steam стартовал осенний фестиваль «Играм быть» с сотнями демоверсий
13 октября в Steam начался очередной осенний фестиваль под названием «Играм быть». В течение ближайшей недели пользователи могут опробовать более сотни демоверсий невышедших игр и посетить стримы от их создателей. Таким образом, инди-разработчики смогут представить свои проекты на публику без лишних затрат на рекламную кампанию.

Сами игры вновь поделили на 10 основных категорий: от экшенов и стратегий до проектов с поддержкой контроллера и приключений. Многие из представленных продуктов уже можно предзаказать или добавить в список желаемого.

Очередной фестиваль «Играм быть» продлится до 20 октября 20:00 мск. Ознакомиться со всеми представленными играми можно на главной странице события. Следующим ивентом в магазине станет «Страхи в Steam» — он пройдёт с 27 октября по 3 ноября.

В Steam вышло демо Heroes of Might and Magic: Olden Era — новых «Героев»
