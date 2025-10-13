Скидки
Трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк» — премьера в октябре

Трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк» — премьера в октябре
Стриминговый сервис HBO Max представил дебютный трейлер второго сезона анимационного сериала «Время приключений: Фионна и Кейк».

Продолжение мультсериала по культовой вселенной выйдет на платформе уже 23 октября, новые эпизоды будут появляться раз в неделю — всего зрители увидят 10 новых серий.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO Max.

Действие «Фионы и Кейка» разворачивается на Земле Ооо — мультсериал рассказывает об альтернативных версиях Финна и Джейка, которые путешествуют по мультивселенной в поисках своего места в мире, параллельно спасаясь от злого Скарабея.

