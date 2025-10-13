ФКС России запустит IX сезон Школьной лиги с призовым фондом 1,5 млн рублей

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Федерация компьютерного спорта России объявила о старте девятого сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной Школьной лиги. Ежегодный турнир вновь объединит сборные команды школ со всей страны, которые разыграют призовой фонд 1,5 млн рублей.

Соревнования пройдут в формате Спартакиады и включат три этапа — региональный, зональный и финальный. Участники будут состязаться в пяти дисциплинах: Dota 2, «Мир танков» (режим «Стальной охотник»), Tetris, электронные шахматы и поиск в сети Интернет.

Региональный этап Школьной лиги стартует 1 октября 2025 года и продлится до 1 февраля 2026-го. Формат (онлайн или офлайн) определят организаторы в каждом регионе отдельно. Команды-победители получат путёвки в следующий этап.

К участию допускаются школьники старше 14 лет. В прошлом сезоне проект объединил 7820 учащихся из 77 регионов, представлявших более тысячи школ. Гранд-финал VIII сезона прошёл на VK Play Арене в Москве, где победу одержала команда МАОУ Лицей №11 из Ростовской области.