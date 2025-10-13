Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

ФКС России запустит IX сезон Школьной лиги с призовым фондом 1,5 млн рублей

ФКС России запустит IX сезон Школьной лиги с призовым фондом 1,5 млн рублей
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация компьютерного спорта России объявила о старте девятого сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной Школьной лиги. Ежегодный турнир вновь объединит сборные команды школ со всей страны, которые разыграют призовой фонд 1,5 млн рублей.

Соревнования пройдут в формате Спартакиады и включат три этапа — региональный, зональный и финальный. Участники будут состязаться в пяти дисциплинах: Dota 2, «Мир танков» (режим «Стальной охотник»), Tetris, электронные шахматы и поиск в сети Интернет.

Региональный этап Школьной лиги стартует 1 октября 2025 года и продлится до 1 февраля 2026-го. Формат (онлайн или офлайн) определят организаторы в каждом регионе отдельно. Команды-победители получат путёвки в следующий этап.

К участию допускаются школьники старше 14 лет. В прошлом сезоне проект объединил 7820 учащихся из 77 регионов, представлявших более тысячи школ. Гранд-финал VIII сезона прошёл на VK Play Арене в Москве, где победу одержала команда МАОУ Лицей №11 из Ростовской области.

Материалы по теме
Evelone192 проведёт 2x2 турнир по CS 2 — там сыграют kyousuke, m0NESY, norb3r7 и другие
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android