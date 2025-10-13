Авторы Digimon Story Time Stranger выпустили короткое аниме о событиях до начала игры

Создатели японской ролевой игры Digimon Story Time Stranger опубликовали короткометражный аниме-фильм, который рассказывает о событиях, предшествующих сюжету RPG.

Ролик Bandai Namco под названием «Прелюдия» сосредоточен на судьбе Инори и её младшего брата. В начале игры девушка отправится в путешествие вместе с главным героем, чтобы предотвратить конец света.

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Digimon Story Time Stranger вышла 3 октября на ПК и консолях. Игра получила высокие оценки и внимание аудитории — в первую же неделю RPG заняла второе место в чарте продаж Steam, уступив только Battlefield 6.